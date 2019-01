Séjour illégal : 45 clandestins arrêtés

Le 17/01/2019 | Par E. Moris | Lu 251

Ce jeudi matin 17 janvier, 45 travailleurs en situation irrégulière ont été arrêtés.

Il s’agit de six travailleurs d’origine indienne et de 39 Bangladais



Une opération menée par les officiers du Passport and Immigration Office (PIO) qui a débuté vers une heure du matin.



Des maisons ont été perquisitionnées dans plusieurs régions de l'île, notamment à Plaine-Verte,Pamplemousses, Montagne-Longue, Melrose, Montagne-Blanche, Surinam, Mahébourg et Quatre-Bornes.



L'opération a pris fin vers 6 h 30 et les travailleurs ont été par la suite transportés au bureau du PIO à Port-Louis.



Ils seront traduits devant la justice sous une accusation provisoire de séjour illégal.



L'opération a été menée par l'inspecteur Sobrun sous la supervision de l'ASP Narendrakumar Boodram.