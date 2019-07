Selon Le Canard enchaîné, Raymond Barre aurait caché 7 millions d'euros en Suisse

Raymond Barre, ce Réunionnais qui fut ancien ministre de l'Économie et ancien Premier ministre, décédé en 2007, aurait, selon Le Canard enchaîné, caché 6,8 millions d'euros en Suisse.



C'est ce que révèle le journal satyrique qui parait demain.



En 2013, six ans après son décès, l'administration fiscale a été alertée par un informateur de l'existence d'un compte attribué à Raymond Barre au Crédit Suisse, au crédit duquel figureraient 11 millions de francs suisses, soit près de 7 millions d'euros. Après sa mort, cet argent est revenu à sa veuve, Eve Barre, et à ses deux fils. Lesquels se seraient bien gardés d'en avertir le fisc français.



Une procédure très discrète de redressement s'en est suivie au cours de laquelle, face à des héritiers réticents, Bercy aurait menacé de saisir la villa de la famille, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.



Devant ce manque d'empressement, le parquet national financier ouvrira même en 2016 une information judiciaire, toujours en cours.



Les fils de Raymond Barre se seraient finalement acquittés de 1 million d'euros de pénalités.



La justice ignore toujours l'origine de cet argent.