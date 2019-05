Semaine Européenne du Développement Durable 2019 : Lampes LED en main, éclairons notre avenir

Le 31/05/2019

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, le Conseil départemental et EDF, partenaires engagés dans la préservation de l’environnement et la transition énergétique, mettent en place un important programme d’actions de sensibilisation à destination des collégiens, acteurs de la consommation d’énergie dans leur foyer



Ce vendredi 31 mai, c’est au collège Emile Hugot de la Bretagne que Cyrille Melchior, Président du Département, accompagné du Conseiller départemental Sergio Erapa ; et Olivier DUHAGON, Directeur régional de EDF à La Réunion, ont présenté et lancé la première étape de cette action en présence de Alain PRADALET, Principal du Collège, et de Elodie Boyer, Présidente du Conseil départemental des Jeunes.



Sensibiliser les jeunes aux économies d’énergie, c’est préparer l’avenir et répondre aux ambitions de la transition énergétique du territoire



Les collégiens, adultes de demain, ont été sensibilisés lors d’ateliers pédagogiques aux gestes éco-responsables et se sont vus remettre un coffret de six lampes LED. Objectifs : prendre conscience de l’importance d’une consommation vertueuse pour préserver notre environnement et participer à la transition énergétique de La Réunion. Le changement de ces lampes LED permettra à chaque famille de réaliser jusqu’à 20 € d’économie sur sa facture annuelle, soit une baisse de consommation d’énergie de 4 % et, aux jeunes, de devenir des acteurs de la consommation d’énergie dans leur foyer.



« C’est une opération importante. Ce sont les gros consommateurs de demain et cette sensibilisation doit intervenir dès l’école pour adopter les bons réflexes au plus tôt. C’est un investissement sur le long terme qui se veut gagnant sur la durée car ce type d’équipement va permettre de réduire jusqu’à 15 à 20€ la facture d’énergie des foyers réunionnais » a indiqué Olivier DUHAGON.



360 000 lampes LED distribuées – les Collèges se mettent au LED



Après avoir visionné un film présentant l’importance des enjeux énergétiques du territoire, les collégiens ont reçu leur coffret de 6 lampes. Au Collège Emile Hugot, qui compte 485 élèves, ce sont 2910 lampes LED qui ont été distribuées. A partir de lundi 3 juin, commencera la distribution dans l’ensemble des collèges de l’île. Au total, ce seront 360 000 lampes qui seront remises.



« Le Département s’associe pleinement à toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la Semaine du Développement Durable. Aujourd’hui, on amorce une action dans ce collège qui vise à préserver l’environnement. Il est essentiel de sensibiliser les jeunes, les citoyens de demain, sur l’importance de leur comportement au quotidien pour réduire la facture d’électricité. Les 60 000 collégiens de l’île recevront leurs lampes et, au-delà de cette distribution pour les familles, le Département va également équiper d’ici la fin de l’année scolaire, ces collèges de Lampes LED. Par cette démarche, nous comptons faire baisser la consommation entre 10 et 15%. Les Conseillers Départementaux Jeunes initieront également des actions de sensibilisation. Ils sont les ambassadeurs, des porteurs de messages de maîtrise des consommations énergétiques». a déclaré Cyrille Melchior.