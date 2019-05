Sensibilisation à la sécurité routière du Conseil Départemental des Jeunes

Le 17/05/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 75

Matinée de sensibilisation à la sécurité routière ce jeudi 16 mai pour les Conseillers Départementaux Jeunes (CDJ) dans l’Hémicycle du Palais de la Source.

Alain Armand, Vice-président du Département, s’est réjouit de l’organisation pour la quatrième année consécutive de cette action traduisant la détermination des jeunes à poursuivre leur sensibilisation sur ce fléau « La sécurité routière concerne tous les jeunes et je les encourage à continuer à mener ces échanges avec les forces de l’ordre, dont je remercie la présence aujourd’hui. La situation est catastrophique au vu du nombre d’accidents sur les routes réunionnaises. Les cyclomotoristes représentent la deuxième catégorie d’usagers la plus impliquée dans les accidents mortels et l’alcool y est présent dans 40 % des cas. Ces collégiens doivent réagir et être des messagers auprès de leurs camarades » a souligné le Vice-président.





Sécurité routière « alcool, vitesse, deux roues, élèves passagers et piétons »





Cette rencontre a donné lieu à des débats intenses avec les forces de l’ordre. Le commandant Laurent Frutos de la gendarmerie, le capitaine Jean Christophe Boubault et le major Florent MOREL de la Police nationale, ont notamment rappelé les principaux chiffres, les conseils de sécurité, de comportements sur les routes et diffusé des clips percutants.



La sécurité routière est un sujet qui tient fortement à cœur les collégiens. Comme l’a précisé Elodie Boyer, la Présidente du CDJ, « cette action de sensibilisation permet de sensibiliser les jeunes et c’est important car nous sommes de futurs conducteurs. Encore trop d’accidents, encore trop de jeunes décèdent sur nos routes. Il est essentiel que nous sensibilisions aux dangers de la route. Les membres du CDJ sont les porte-paroles au sein de leurs collèges. Je leur ai demandé d’être très attentifs aux messages des forces de l’ordre et de leur poser le plus de questions possibles » a-t-elle déclaré.





Alcool et cannabis, les principales causes des accidents





Avec 9 tués sur 29 accidents en 2017 et 12 accidents sur 31 en 2018 : c’est l’alcool qui remporte le palme des causes des accidents. Ses effets sur la conduite sont importants à savoir la modification de la perception, un champ visuel rétréci, l’augmentation du temps de réaction, une vigilance et une résistance à la fatigue diminuées...Des données sur l’élimination de l’alcool ont été transmises, le seuil légal d’alcool dans le sang pour un jeune conducteur, etc.



Concernant le cannabis, les risques d’accidents sont multipliés par 1,8 et, par 15, si il y a un cumul avec l’alcool car cette drogue affecte les automatismes, l’appréciation des distances, allonge le temps de réaction...



Le commandant Laurent Frutos a remémoré les rappels à la Loi, le numéro des services de secours compétents, le 112, « dans 98 % des accidents graves, les facteurs mécaniques ne sont pas responsables. Celui qui conduit est celui qui ne boit pas et le Zamal, arêt ek sa. Je compte sur vous, futurs adultes, pour changer les comportements ».