Sept jeunes braquent un McDo pour quatre menus

Le 19/02/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 2930

"On avait faim". L’un des jeunes devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi a osé le dire. Avec le sourire, en plus. Ils étaient sept, jugés pour vol aggravé. Les faits remontent à novembre 2018, pendant le mouvement des gilets jaunes. Le groupe, pris dans l’excitation du moment, a eu la bonne idée de se rendre au Mcdonald’s de La Possession pour y voler leurs repas.



Le conducteur attend dehors dans le Berlingo alors que ses six camarades entrent dans le restaurant, les visages cachés. L’un d’eux a un taser allumé dans la main. Menaçant le personnel, ils obtiennent quatre menus et quatre Cocas. "C’est bête d’avoir fait tout ça pour ça non ?" demande le président d’audience.



Certains d’entre eux sont ensuite allés dégrader la gendarmerie de La Possession. "C’était l’effet de groupe, on regrette, c’était inutile", affirme finalement l’un d’entre eux.



Cinq d’entre eux ont été condamnés à huit mois de prison avec sursis. Le détenteur du taser a écopé de 12 mois de prison avec sursis et le dernier de 70 heures de travaux d’intérêt général.