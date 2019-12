Sept personnes secourues en mer au large de Mayotte

Le 27/12/2019 | Par Ludovic Grondin | Lu 199

Sept personnes ont été secourues en mer au large de Mayotte ce vendredi 27 décembre. Elles ont été repérées vers l'îlot de Sable Blanc qui est un banc de sable situé à l'extrême Sud-Est de Mayotte.



Ce jeudi 26 décembre à 14 heures, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS) était informé des difficultés d’un navire dans le secteur de l’îlot de Sable Blanc, au large de Saziley, avec à son bord sept personnes dont un bébé.



L’assistance d’un navire de plaisance présent sur zone puis le renfort de deux navires supplémentaires et d’un voilier de tourisme ont permis de mettre les passagers en sécurité et de les ramener à Mamoudzou où ils ont été accueillis par un cadre de l’unité territoriale de la direction de la mer du sud de l’océan Indien (DMSOI).