Septième édition du festival de théâtre d'improvisation à La Réunion

Le 05/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 123

La septième édition du festival de théâtre d'improvisation, le FERIIR, organisée par la Ligue d’improvisation réunionnaise (LIR) se déroulera du 9 au 14 décembre, à Saint-Paul, à Lespas culturel Leconte de Lisle et dans le café culturel La Cerise.



Le FERIIR est le seul et unique festival international de théâtre d’improvisation de La Réunion. Le théâtre d’improvisation est un art aux multiples facettes, drôle mais aussi dramatique. Pendant une semaine, des pointures mondiales de la discipline et les comédiens de LIR le déclineront sous toutes ses formes: match, duo, impro longue, saynètes…



Cette année, trois improvisateurs professionnels sont invités au festival: Patti Stile venant de l’Australie, est actrice depuis 1983; Jeanne Victoire David et Paola Vigoroso venant de Lyon donneront un duo de l’impro et de danse contemporaine, ainsi que Amy Shostak et Tom Hill venant du Canada. Les invités animeront des ateliers aux adhérents de la ligue toute la semaine. Ils présenteront plusieurs spectacles d’improvisation, notamment des créations originales élaborées avec les comédiens de La Réunion.



Pour cette édition 2019, la LIR propose à ses spectateurs :5 jours de représentations; 3 spectacles par soir (payant et gratuit, dont une création, un spectacle improvisé d’un invité et un spectacle 100% réunionnais ; 5 invités inédits ; un spectacle jeune public.