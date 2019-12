Serge Camatchy ne veut plus des Virapoullé à Saint-André

Le 23/12/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 639

Il aura été son premier adjoint pendant près de 20 ans, et s’il assure aujourd’hui "ne pas vouloir être calife à la place du calife", Serge Camatchy compte pourtant bien prendre la place de Jean-Paul Virapoullé à la tête de la mairie de Saint-André. Les relations entre les deux hommes semblent au plus bas, comme l’a laissé entendre le candidat durant une conférence de presse tenue ce lundi au QG d’Émergence Réunion.

Alors qu’il annonçait sa candidature aux municipales de 2020 au mois de septembre dernier, Serge Camatchy avait alors laissé la porte ouverte aux unions et alliances potentielles, même avec les Virapoullé père et fils, assurant "ne pas être fâché avec qui que ce soit". Quelques mois plus tard, le vent a bien tourné du côté d’Émergence Réunion : "Si c’est pour continuer à tromper les gens, là ça ne nous intéresse pas", répond ce matin le candidat, questionné sur une alliance possible avec Jean-Marie Virapoullé.Toujours à propos du fils de son rival historique, Serge Camatchy indique : "Qu’il soit candidat n’est pas gênant pour moi, mais un père qui désigne son fils comme son représentant direct, cela ne semble pas très démocratique". Le ton des municipales à Saint-André est donné.La candidature de l’ancien 1er adjoint aurait reçu un accueil positif auprès des Saint-Andréens rencontrés par son équipe ces 5 derniers mois. "La population veut un changement, nous lui disons « à vous de choisir, à nous d’agir »." Sur la base des retours obtenus sur le terrain, la liste Émergence Réunion établit une liste des priorités pour "redresser Saint-André", à savoir "répondre aux besoins primaires des populations les plus démunies (logement, emploi, sécurité, dignité etc), développer les infrastructures (écoles, complexes sportifs etc) et améliorer le cadre de vie (Environnement, circulation, éclairage etc).""Au lieu de leur offrir des projets pharaoniques qui coûtent chers et qui ne verront peut-être jamais le jour (il fait référence au projet éco-technoport de Jean-Paul Virapoullé), allons à l’essentiel c’est-à-dire : un développement social, humain, de proximité", prône Serge Camatchy.Le candidat assure qu’il sera également extrêmement vigilant autour de tout ce qui touche à l’écologie, au développement durable ou encore à l’économie circulaire, "avec pédagogie"."Oui, nous sommes confiants pour 2020 ! Il faut gagner les municipales avec Émergence Réunion et avec nos propres moyens, il ne faut pas avoir peur".