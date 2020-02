Sergio Erapa, candidat au Port: "Nous avons tous les indicateurs négatifs sociaux sur notre territoire"

Le 13/02/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 287

Sergio Erapa poursuit son bonhomme de chemin à quelques semaines du premier tour des municipales au Port. Pas un inconnu dans la cité maritime puisqu’il a été un ancien adjoint d’Olivier Hoarau, mais aussi ancien président de la Jeanne d’Arc, le conseiller départemental, qui se présente sans aucune étiquette, compte bien sur son ancrage dans la commune qui l’a vu naître et grandir et où il vit toujours "contrairement à d’autres candidats", pour rassembler le maximum de suffrages au soir du premier tour.



La rupture avec Olivier Hoarau, maire sortant et dont il était un proche, remonte en fin d’année dernière. "Je n’ai pas quitté la majorité", tient à préciser Sergio Erapa. "M.Hoarau m’a demandé par courrier de démissionner en raison d’un désaccord sur un sujet que je considérais comme d’intérêt général", explique l’ancien employé communal, qui n’en dira pas plus…pour le moment.



S’il ne porte pas de critiques sur les actions de la majorité sortante ("je ne suis pas dans l’adversité, je suis dans la construction"), Sergio Erapa souhaite néanmoins apporter une autre alternative à la cité portuaire, notamment dans le social. "Aujourd’hui, nous avons un territoire paradoxal et tout le monde le reconnaît: nous sommes le poumon économique de l’île mais dans le même temps nous avons tous les indicateurs négatifs sociaux sur notre territoire. 46% de notre population vit sous le seuil de pauvreté", rappelle-t-il.