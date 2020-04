Shenzhen devient la première ville chinoise à interdire la consommation de chiens et de chats

Le 04/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1040

La métropole chinoise de Shenzhen s'apprête à interdire à ses habitants de consommer de la viande de chat ou de chien, rapporte la BBC. Cette nouvelle loi sera applique dès le 1er mai prochain.



Alors que les autorités chinoises ont été amenées à interdire le commerce et la consommation d'animaux sauvages après l'apparition du Coronavirus (dont l'apparition est attribuée à la consommation de tels animaux), Shenzhen est allée plus loin en étendant l'interdiction aux chiens et chats.



Selon le gouvernement de la ville de Shenzhen, cité par Reuters, "les chiens et les chats ont établi une relation beaucoup plus étroite avec les humains que tous les autres animaux", et "cette interdiction répond aussi à l’esprit de la civilisation humaine".



Une décision dont se réjouit la Humane Society International, selon laquelle trente millions de chiens seraient tués chaque année en Asie pour leur viande. Rien qu'en Chine, on dénombrerait 10 millions de chiens abattus et 4 millions de chats.



Mais parallèlement, un nouveau business est pointé du doigt par les associations de défense animale. La Chine a en effet autorisé le commerce de bile d'ours, celle-ci contenant de l'acide ursodésoxycholique, utilisée en médecine chinoise pour traiter les maladies du foie, mais dont l'efficacité n'a pas été prouvée sur les malades du Covid-19, indique la BBC.