Sida : Un deuxième patient officiellement guéri

Le 05/03/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 733

C’est la deuxième fois dans l’histoire de la médecine qu’un patient atteint du VIH est officiellement considéré comme guéri. Ses médecins ont dévoilé la nouvelle lors d’une conférence internationale aux Etats-unis.

Après 19 mois sans traitement, celui qu’on appelle "le patient de Londres" ne présente plus aucun signe de la maladie mortelle. Il doit tout de même rester sous observation pendant encore une longue période.



Comme avec Timothy Ray il y a 12 ans, premier patient de l’histoire à "guérir" du Sida , le "patient de Londres" a bénéficié d’une greffe de moelle osseuse dans le cadre d’un traitement du cancer du sang. Il a ainsi reçu des cellules-souches immunitaires mutantes, résistantes au VIH. Une mutation rare que l’on retrouve chez environ 1% de la population mondiale.



Ce deuxième cas vient confirmer que la rémission de Timothy Ray n’était pas une anomalie selon les chercheurs, et qu’une guérison est possible. Mais la transplantation de moelle osseuse reste une procédure dangereuse et douloureuse, qui n’est pas une option viable pour traiter les 34 millions de personnes porteuses du VIH. Elle a toutefois permis aux scientifiques de mieux comprendre le virus.