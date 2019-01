Signalée il y a plusieurs jours, une tortue imbriquée peut enfin être soignée

Une tortue imbriquée a été secourue par les équipes du Centre de soins de Kélonia au Bassin Pirogue à l'Etang-Salé. La tortue était signalée depuis plusieurs jours en difficulté avec un hameçon et un fil de pêche.Après plusieurs tentatives, elle a été prise en charge. Une radio de contrôle et une prise de sang seront réalisées jeudi matin pour vérifier si le matériel de pêche n’a pas été ingéré par la tortue imbriquée, reconnaissable à deux tâches blanches à l'arrière de sa carapace."Si rien d'anormal n'apparaît, la tortue regagnera rapidement la liberté, pour continuer à faire le bonheur des habitués du Bassin Pirogue", espère Kelonia.L’Observatoire rappelle que les tortues marines sont des espèces protégées, une charte pour leur observation est en vigueur et est consultable ici. En cas d'observation de tortue en difficulté, il faut appeler le Centre de soins de Kelonia 0262 34 81 10 / 0692 65 37 98 et le CROSS 0262 43 43 43