Signature d’une convention entre la Région Réunion et le SAKIFO « booster de l’économie locale »

Le 07/06/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 100

La Région Réunion met au coeur de ses priorités le développement des activités et de l’emploi dans le secteur de l’économie, et notamment de la culture. Parce que l’industrie du spectacle, les artistes réunionnais et la culture locale participent au rayonnement et à l’attractivité de l’île, la collectivité régionale apporte son soutien à tous les acteurs de la filière musicale et de la création artistique.A ce titre, Olivier Rivière, Premier vice-président de la Région Réunion et Jérôme Galabert, fondateur de Sakifo Production, ont signé ce jeudi une convention de partenariat. Cette collaboration a pour double objectif de :conforter la production du festival confrontée aujourd’hui à un contexte économique défavorable. Le soutien de la Région Réunion permettra au festival Sakifo de maintenir son modèle économique (emplois et prestataires locaux, dépenses sur le territoire…).ouvrir et donner accès aux lieux et festivals culturels au public réunionnais le plus large, conformément à la politique culturelle régionale. C’est aussi la volonté de Sakifo Production de permettre au public réunionnais d’avoir accès à des artistes de renommée internationale via une politique tarifaire basse afin de permettre aux foyers modestes de profiter de ses concerts, en famille ou entre amis.Le festival SAKIFO a un impact économique positif et significatif sur La Réunion :• 900 emplois indirect créeés• 250 emplois intérimaires pour l’organisation du festival• 450 nuits d’hôtels réservées• 761 000 € dépensés directement sur le territoire (hôtels, prestataires…)• 25 000 festivaliers sur 3 joursLe Sakifo se pose en acteur économique majeur du secteur culturel local. Le festival embauche aujourd’hui environ 250 personnes via une agence d’intérim (des barmen, des caissièr(e)s, des hôtes et hôtesses d’accueil et des agents d’entretien). Volontairement ce recrutement à destination des non-professionnels a été privilégié, favorisant ainsi l’insertion sociale. Le festival Sakifo fait également appel à une trentaine de prestataires privés lors de chaque édition, dans différents domaines (location de structures modulaires, nettoyage du site, sécurité, équipes techniques…), générant ainsi plus de 900 emplois indirects.Un certain nombre de dépenses dites structurelles liées à l’insularité sont à prendre en compte. La prise en charge des billets d’avion, les hébergements et les per diem sont autant de dépenses qui impactent le coût du festival.Depuis maintenant 15 ans, le festival SAKIFO propose aux Réunionnais une programmation très éclectique qui rassemble en moyenne 25 000 festivaliers chaque année. Le Sakifo 2019 se déroulera du 7 au 9 juin sur le site de la Ravine Blanche. La manifestation accueillera encore une fois cette année des artistes de la scène internationale et des artistes locaux tels que Lindigo Connexion, Tiloun dans Rougaiverde, le groupe Diatsika Maloya, Vince Ker Faya, Zènet’ Panon, Simon Lagarrigue, DJ Sebb Live band et Ti Fock.