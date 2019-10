Signature de Convention de Prêt Vert Région Réunion - AFD

Le 25/10/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 116

Ce mercredi 23 Octobre à la Nordev, en amont de l’allocution du Président Macron au Salon « Choose La Réunion », a eu lieu la signature de la convention de « Prêt Vert » entre La Région Réunion, par Le Président de Région Didier Robert et l’Agence Française de

Développement par M. Rémy Rioux, Directeur Général.



Cette convention de financement d’un montant de 100 millions d’euros s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre des politiques publiques menées par la Région dans les domaines de la lutte contre le réchauffement climatique (installation

de centrales photovoltaïques, aides aux communes pour la rénovation des éclairages publics,...) , le développement des éco-quartiers et des mobilités durables (transports collectifs, développement du plan régional vélo, déploiement d’aires de co-voiturage) ainsi que de la préservation de la biodiversité (lancement de l’agence régionale de la Biodiversité).



Ce financement s’inscrit également en soutien de l’action régionale en faveur de l’éducation et de la formation professionnelle notamment au travers des opérations de réhabilitations et de mise aux normes des centres de formation d’apprentis.



L’action régionale s’inscrit au cœur de 7 orientations porteuses de valeurs fortes :



- Un passeport réussite pour chaque jeune réunionnais,

- Engager la 2ème génération des grands chantiers,

- Libérer les entreprises, libérer les énergies,

- Libérer la terre réunionnaise,

- L’affirmation de l’identité réunionnaise « la Réunion, nout’ cultur métiss, nout’ fierté »,

- Le combat contre les injustices « Plus d’égalité des chances pour les familles »,

- L’ouverture de la Réunion sur le monde et sur l’Océan Indien.



Autant d’enjeux à La Réunion qui rejoignent la stratégie de l’AFD 100 % Accord de Paris et 100% Lien Social visant à accompagner les acteurs publics dans la mise en œuvre de leurs programmes d’investissement en infrastructures et services publics respectueux de

l’environnement, à soutenir un aménagement durable du territoire et à améliorer les conditions de vie des réunionnais.



Cette convention de financement confirme l’engagement conjoint de la Région Réunion et de l’Agence Française de Développement pour dessiner ensemble un « Monde En Commun » plus inclusif et durable.