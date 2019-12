Signature de Convention entre l’ALEFPA et les Seychelles

Le 09/12/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 57

Une convention a été signée entre Mitcy LARUE, Ministre des Affaires Familiales des Seychelles et Michel CARON, Président de l’ALEFPA, en présence de Lynda LEE MOW SIM, Conseillère Régionale déléguée à la Coopération Régionale et Internationale, Maurice GIRONCEL, Maire de Sainte-Suzanne et Nathalie FAUCHER, Directrice et responsable des projets de l’ALEFPA dans l’OI.



L’objet de la présente convention est de servir de cadre à la coopération entre les 2 parties, dans le domaine de la formation des personnels et de l’aide à la construction de projets d’accompagnement dans les domaines de la protection de l’enfance, des personnes handicapées et âgées. Pour atteindre ses objectifs, l’ALEFPA met son expertise, son savoir-faire et les outils nécessaires à un accompagnement de qualité au service du ministère des affaires familiales et sociales Seychellois.