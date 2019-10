Signature de convention entre l'Université et l'ENSAM

Le 30/10/2019



L’Université de La Réunion et l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier, via son antenne de La Réunion, ont signé en 2017 un protocole d’accord dans le cadre de la mise en place sur le territoire de La Réunion, d’une formation complète en architecture orientée vers l’architecture « en milieu tropical ».



Mardi 29 octobre à la Villa Angélique, Saint-Denis, ces deux établissements ont renforcé le partenariat existant par la signature d'une convention.



Cette convention exprime la volonté commune des deux établissements d'enseignement supérieur de consolider leur partenariat qui a fait l’objet en avril 2019, d’une présentation devant le Haut conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

(HCÉRES).



Le partenariat existant entre l'Université de La Réunion et l'Antenne réunionnaise de l'ENSAM s'appuie déjà sur des liens forts avec les unités de recherche de l'Université sur les thématiques de la conception bioclimatique et à hautes performances des bâtiments, ainsi

que celles liées au développement et à l'intégration des énergies renouvelables et alternatives, mais également avec les composantes traitant des questions techniques et d'ingénierie dans le domaine du bâtiment.



Ces rapprochements ont pour ambition d'articuler la formation et la recherche dans les domaines de l'ingénierie et de l'architecture des bâtiments en milieu tropical et de permettre à terme la mise en place de de doubles diplômes, sanctionnant des compétences fortes sur ces champs.



L'ambition est de développer un cursus d'excellence dans le réseau national des écoles nationales supérieures d’architecture et à l'échelle internationale de l'lndianocéanie, et de former des architectes de haut niveau et reconnus dans leur domaine d’expertise.