Signature de convention entre la CAF et Saint-Paul

Le 18/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 65

Placer l’accès aux droits au centre de l’offre de service.

Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale en renforçant le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles du territoire et en contribuant à la structuration d’une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des familles.

Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes.

Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement en favorisant, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité et en portant une attention particulière à l’intégration sociale des familles dans leur environnement et en contribuant à la cohésion sociale sur les territoires.

Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des personnes et des familles.

Inscrire les offres de service dans les territoires.

La petite Enfance

La parentalité

La jeunesse de 13-17 ans

La jeunesse de 16-29 ans

La restauration scolaire

La cohésion sociale

La lutte contre la pauvreté

L’insertion sociale et professionnelle

Afin de pérenniser les efforts entrepris depuis 2014 dans l’action sociale des institutions, la Caisse d’allocations familiale et la ville de Saint-Paul ont signé, ce mercredi 17 juillet 2019, la Convention Territoriale Globale (CTG) de services aux familles. La période de contractualisation sera de quatre ans (2019-2022).En présence du maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et d’autres élus : Alex Pota, délégué aux affaires scolaires, et Audrey Fontaine, vice-présidente du CCAS de la ville de Saint-Paul, les représentants de la CAF à savoir Harry-Claude Morel, président du conseil d’administration de la CAF, Frédéric Turblin, directeur de la CAF et David Ollivier, directeur de l’action sociale à la CAF, ont conforté la municipalité dans le soutien à la réalisation des objectifs fixés au niveau des domaines concernés qui sont :- La création de 70 places d’accueil petite enfance avec l’ouverture au mois d’août du multi-accueil Soya à l’Eperon, et de la micro-crèche Girimbelle à la Saline-les-Bains- L’offre de près de 5 300 places dans les accueils périscolaires du matin, du soir et du mercredi- L’offre de près de 7 200 places dans les accueils de loisirs sans hébergement pendant les petites et les grandes vacances scolaires (voir focus sur démarrage des ALSH ce 17 juillet)- L’accompagnement de 15 jeunes âgés de 18-25 ans en vue de leur insertion sociale et professionnelle, au travers du parcours citoyen sportif- L’accompagnement des familles saint-pauloises les plus modestes au travers de l’Épicerie sociale itinérante- Dans le cadre de la restauration scolaire et de la production de près de 2 millions de repas, la CAF soutient la Ville dans la recherche de l’équilibre alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le bien-être des enfants pendant la pause méridienne- Le soutien aux associations de quartier “labellisées Espaces de Vie Sociale” pour le développement de l’animation localeAu total, ce seront 74 millions d’euros dont 39 millions en part communale et 16 millions d’euros de la part de la CAF qui seront investis durant la période 2019-2022.