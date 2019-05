Signature de la convention entre la CCIR et la société Géo France Finances

Le 14/05/2019 | Par CCIR | Lu 200

Ce lundi 13 mai 2019, à Saint Denis, a eu lieu la signature de la convention entre la CCI de La Réunion et la société Géo France.



Instauré par la loi Pope (Loi de programme fixant les Orientations de la Politique Energétique), le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) vise à améliorer l’efficacité énergétique des secteurs du bâtiment résidentiel et tertiaire, des transports, de l’industrie, de l’agriculture et des réseaux. S’engageant dans cette démarche d’économie d’énergie sur l’ensemble de ses infrastructures, la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion a signé une convention de partenariat avec le gérant de GEO France Finance, Christophe Février, qui assurera la réalisation de cette opération.



Le partenariat signé avec GEO France Finance permettra à cette dernière d’ouvrir une antenne dans les locaux de l’actuelle Maison de l’entreprise Nord, où elle proposera aux entreprises et artisans de financer leurs travaux d’isolation ou d’économie d’énergie.