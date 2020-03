Sinimalé appelle "à l’union et au rassemblement des forces de droite"

Le 16/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 179

Arrivé deuxième au premier tour avec 19,89% des voix, loin derrière Huguette Bello (36,59%), Sinimalé appelle au rassemblement des forces de droite. Son communiqué :

Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés malgré la menace du Coronavirus. Un grand merci aussi à tous nos militants qui se sont dépensés sans compter et je leur dis : Il faut faire barrage au retour de la gauche autoritaire à Saint-Paul.



La candidate de la gauche est arrivée en tête ce soir. Mais c’était prévisible avec une union à gauche et un choix multiple à droite. En revanche, elle a fait son plein de voix tandis que dans notre camp, la marge de progression est importante. Lorsqu’on associe les résultats des candidats de la droite, notre camp est largement majoritaire à Saint-Paul.



Aussi, je lance d’ores et déjà un appel aux abstentionnistes pour qu’ils nous rejoignent pour le second tour de l’élection.



J’invite surtout l’ensemble des candidats de ma famille politique, à se regrouper pour rendre la victoire possible dimanche prochain.



J’invite aussi les électrices et les électeurs qui, pour des raisons diverses, ont souhaité un moment aller vers d’autres candidats, à un rassemblement républicain autour d’une liste d’union et d’un programme d’union que nous allons présenter dès mardi.



L’union est un devoir et un acte de bon sens. C’est ensemble qu’on fera gagner Saint-Paul. C’est ensemble qu’on fera barrage à la candidate PLR.



Joseph Sinimalé