“Sinzil à Vélo” fête ses dix ans !

Le 13/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 64

Rendez-vous les 17, 18 et 19 mai 2019 au Complexe sportif (rue des Écoles) à Saint-Gilles-Les-Hauts pour le 10ème anniversaire de l’événement “Sinzil à Vélo”. Au programme : des jeux, des démonstrations de danses, des autos tamponneuses, une tombola, des manèges, une initiation sportive, une balade à vélo, du moringue, de la country dance, beaucoup de zumba, un radio crochet et de la restauration sur place. En marge de ces nombreuses animations, découvrez (dans l’affiche ci-dessous) le plateau musical sur trois jours avec une pléiade d’artistes.Danyel Waro, Emmanuelle Ivara, Jean-Paul Volnay, David Louisin, Abdoul et d’autres groupes de musiciens des quartiers de Saint-Gilles vont mettre le feu à la scène ! Vien à zot !Retrouvez le programme ci-dessous :