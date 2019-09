Site des Lazarets: Hommage aux ancêtres engagés ce dimanche

Le 14/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 293

L'association régionale Tamij Sangam, accompagnée de l'association des Poussaris de La Réunion, organise une cérémonie de recueillement ce dimanche en hommage aux ancêtres engagés. Cette journée se déroulera sur le site symbolique des Lazarets à la Grande Chaloupe, ce dimanche 15 septembre.



Les engagés, ce sont plus de 150 000 travailleurs, issus des colonies françaises de l'Océan Indien, qui ont immigré à La Réunion pour servir de main-d'oeuvre dans les usines et les établissements sucriers. Ils sont arrivés sur l'île entre 1830 et 1882, mais surtout après l'abolition de l'esclavage en 1848. La grande majorité était indienne, mais vinrent également des travailleurs asiatiques, malgaches ou encore Yéménites. On les nomme "engagés" du fait de leur contrat d'engagement, qui stipulait qu'ils rentreraient chez eux à la fin de leur mission. En vérité, la plupart n'a jamais pu repartir et a dû s'installer durablement sur l'île, prenant femme et fondant famille.



Une visite guidée du site



L'association, qui fête ses 30 ans cette année, organise cet hommage aux ancêtres engagés depuis une vingtaine d'années. Selvam Chanemougame, président de Tamij Sangam, nous confie qu'en 1995 l'association a constaté que le site des Lazarets était en ruines. L'association y a posé une stèle en mémoire de l'engagisme, avant de demander le classement du site au patrimoine culturel, à l'aide d'autres associations.



Le Département de La Réunion, conscient de l'importance historique du site des Lazarets, a entrepris la rénovation d'une partie du site, notamment le bâtiment où de nombreux engagés étaient mis en quarantaine à leur arrivée.



L'association Tamij Sangam attend avec impatience et enthousiasme tous les Tamoules réunionnais ainsi que tous les Réunionnais, en souvenir de cette partie de l'Histoire. L'hommage se déroule sous la forme d'une cérémonie religieuse, accompagnée d'actions culturelles. Les chanteurs Gaël Velleyen et Jean-Marc Antou ont notamment accepté de participer bénévolement à la journée.



Se tiendront des prières, mais aussi une visite guidée du site des Lazarets ainsi qu'une marche vers la mer, d'où les engagés sont arrivés. Des Jeunes reproduiront des scènes de vie en costumes d'époque.