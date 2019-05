Skatepark spot de la Saline

Le 22/05/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 104

​Améliorer le quotidien des réunionnais passe notamment par l’amélioration de leur environnement de vie. Depuis 2010, a travers le plan de relance régional, la région réunion apporte son soutien aux communes dans la construction, la rénovation et la réhabilitation d’équipements de proximité, notamment des Équipements sportifs.

Livré fin 2017, le skatepark de la saline les bains s’inscrit dans Cette dynamique et remporte un franc succès auprès des usagers.

Situé à côté du parcours de santé et l’aire de jeux de la Saline, le skatepark est un lieu sécurisé et adapté à la pratique des sports de glisse, mais également un lieu d’échanges et de convivialité.



Complémentaire aux équipements existants à proximité, il vise à offrir à la population un espace adapté à la pratique des sports de glisse en milieu urbain. « Le skatepark est déjà victime de son succès, surtout les fins d’après midi, les week-ends ainsi que pendant les vacances scolaires. L’équipement est adapté aux skates mais aussi aux rollers qui sont nombreux à profiter de cet espace. Les pratiquants sont aussi bien des débutants que des pratiquants aguerris.



D’ailleurs, des compétitions régionales de skates ont eu lieu à la Saline les Bains l’année dernière. Le public apprécie de pouvoir pratiquer ce sport de manière plus professionnelle et en toute sécurité », explique Jean-Michel Delatre, responsable du sport pour la commune de Saint-Paul.



Une rondavelle installée à proximité permet de se restaurer et de s’abriter du soleil, mais offre également un lieu de surveillance pour les parents. Une aire de jeux pour les plus petits jouxte également le spot. Un parking disponible gratuitement facilite l’accès aux divers équipements. Depuis la fin d’année, le site est éclairé jusqu’à 23 h. La construction de cet équipement sportif, véritable lieu de vie, a été co-financée par la Région Réunion à hauteur de 50 % du projet, soit 162 364,50€ et par la commune de Saint-Paul (50%) dans le cadre du Plan Régional de Relance (PRR).



Un équipement qui a conquis les usagers, comme Ethan et Diego qui en profitent tous les jours pendant les vacances, et les mercredis et les week-ends pendant les périodes scolaires. « Avant je pratiquais surtout le skate à la maison. Mais maintenant je viens ici. C’est beaucoup mieux et c’est pas loin de là où j’habite », précise Ethan « je viens plutôt le matin, il y a moins de monde, on peut pratiquer plus librement. » Une pratique régulière et un environnement mieux adapté qui ont permis à Ethan de se classer 4ème à la dernière compétition régionale de skateboard. Bravo !