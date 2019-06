Soleil et douceur ce weekend

Le 01/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 376

Temps souvent idéal pour admirer les paysages exceptionnels de notre pays

REUNION

Bonjour la Réunion!

la REUNION

MAURICE

REMARQUES GENERALES:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 01 06H256h31 ce matin. Les radars deconfirment le temps calme et sec dans le voisinage de. Quelques averses surle soleil est sans rivalsur l'île et les quelques bancs de nuages élevés ci et là n'entameront pas ses ardeurs. Le volcan et le Piton Maïdo ainsi que la région des Plaines sont dégagés.Des passages nuageux peu actifs sont toutefois possibles dans la matinée sur la moitié ouest de l'île.Le soleil va rapidement réchauffer l'atmosphère. Au petit matin les températures relevées par Météo France sont plutôt douces dans les hauts mais parfois en dessous de 19° sur le littoral entre Saint Benoît et Gillot ou encore sur le sud vers Saint Philippe et la région de Saint Pierre/Saint Louis.les développements nuageux sont plus importants sur les hauts de l'est et du nord-est. Des averses sont envisagées localement.Sur le littoral l'ensoleillement peut être contrarié sur le nord alors que les éclaircies restent majoritaires ailleurs.Le vent est faible ce matin avec un régime de brises. Il finit par s'établir au sud d'ici cet après midi se manifestant éventuellement sur les plages de l'ouest mais modérément et du côté de Saint Philippe/ Sainte Rose.Haute mer reste quelque peu houleuse mais est praticable.Température du lagon: autour de 26.5° celsiusavec l'ensoleillement grande douceur prévue dans les hauts.Maximum de 28° celsiusMaximum de 29° celsiusMaximum de 29° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 17° celsiusMaximum de 16° celsiusMaximum de 21° celsiusMaximum de 23° celsiusMaximum de 24° celsiusMaximum de 22° celsiusJe vous souhaite un excellent début de weekend.Cheers,Patrick Hoareau.