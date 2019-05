Soleil et vent au menu cet après midi, des passages d'averses probables la nuit prochaine sur la moitié est

2019 MAI 29 12h151: alors que le soleil a été imperturbable sur l'ouest et le sud ce matin les nuages et les averses intermittentes ont encombré le ciel de la moitié est de l'île de Saint Philippe à Saint Marie.Les éclaircies gagnent à présent du terrain sur ces régions et domineront cet après midi sur le littoral est et nord ce qui aide les températures de ce matin à remonter un peu .Le ciel bouché ce matin dans la région du volcan offre à présent des éclaircies temporaires.Des éclaircies se développent vers Salazie alors que le ciel reste nuageux sur la Plaine des Palmistes.2: l'intérieur de l'île s'ennuage de façon classique cet après midi mais des éclaircies résistent. Des averses ponctuelles et peu significatives peuvent toucher les hauts de l'ouest et du nord ouest notamment en cours d'après midi.Dans l'ensemble le soleil garde la main sur le littoral.3: le vent souffle vigoureusement dans la région de Pierrefonds ou Météo France rapporte des rafales de 70km/h. Le vent souffle bien aussi sur le nord et le nord-est de l'île.Il est plus modéré sur l'est et sur la région du volcan. Il peut rentrer temporairement sur les plages de l'ouest cet après midi.La haute mer reste houleuse.4: En soirée le ciel se dégage sur une large moitié ouest de l'île et la nuit est normalement étoilée au Maïdo.En revanche l'alizé expose les régions est et nord à des entrées maritimes avec des averses passagères. La région du volcan est concernée aussi.5: Ci-dessous sont les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à midi(gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).Il fait toujours aussi frais au volcan et le vent renforce la sensation de froid d'autant que le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Températures en baisse aussi sur les Plaines et le Maïdo.Les températures ont pris du temps à décoller ce matin sur l'est et même à Gillot en raison du temps humide.6:Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .Cheers,Patrick Hoareau.