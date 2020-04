"Solidarité" : Des mots... des mots... On connaît la chanson de Dalida

Le 22/04/2020 | Par Gérard Jeanneau | Lu 75

Suite au coronavirus, Emmanuel Macron a appelé tout le monde à se serrer les coudes pour combler le trou dans notre économie. Le maître mot de son discours est SOLIDARITÉ.



Et Didier Robert, président de la pyramide inversée, a saisi la balle au bond : "Le premier mot qui me vient à l’esprit est solidarité. Solidarité au sein de chaque famille, des entreprises, des associations, auprès de tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le virus. Continuer à être, avec tout notre engagement, aux côtés des soignants, de tous ceux qui assurent la meilleure continuité possible de l’activité".



Des mots... des mots... On connaît la chanson de Dalida que le bon Didier des cocotiers a entonné à son tour. Et il a applaudi à la SOLIDARITÉ préconisée par Macron. On se souvient, il a fait un petit geste en abandonnant la présidence d'une SPL qui lui permettait de gagner au final plus de 8000 euros par mois. Un beau geste pour calmer la colère des Gilets Jaunes, des gens à l'esprit aussi grondeur que frondeur.



Mais il s'est vite consolé grâce à la solidarité exemplaire de ses copains de la Pyramide inversée. Ils ont volé vitement à son secours en lui attribuant une très coûteuse résidence secondaire pour 4 ou 5 pauvres nuits passées à Saint-Denis, tout près de sa pyramide inversée.



La SOLIDARITÉ, ce n'est pas un vain mot ! L'engagement est au rendez-vous. Et son doux alcôve de Saint-Denis est payé rubis sur l'ongle ... par les Gilets Jaunes, qui se sont résignés à ce tour de passe-passe. Quant à la solidarité du deuxième pharaon de la pyramide inversée, c'est à envisager pour plus tard, lorsque mes colombes auront des dents.