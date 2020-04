Solidarité: Un restaurant de Ste-Suzanne offre des repas aux bénévoles du CCAS

Le 02/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 232

Depuis mardi dernier, les bénévoles du CCAS de Sainte-Suzanne ont le plaisir de déguster une délicieuse barquette à l’heure du repas, grâce à la solidarité dur restaurant Le Bocage. Ils sont une quarantaine à se mobiliser pour apporter plateaux-repas et colis alimentaires aux plus démunis dans la commune, en pleine épidémie de coronavirus. Et alors que tous les commerces sont fermés, Laurent Settama et son équipe ont décidé de mettre la main à la pâte.

"Ce n’est pas un pas une question d’argent: le problème qui se pose pour ces bénévoles c’est qu’il n’y a nulle part où acheter à manger à midi en raison du confinement", explique le gérant du restaurant Le Bocage.



Il a donc décidé de contribuer à leur geste solidaire, en leur fournissant chaque jour le repas du midi. Lui et quatre de ses employés sont aux fourneaux depuis mardi, pour concocter les délicieux caris:



"Comme le restaurant est fermé au public, nous utilisons la cuisine pour préparer les repas, avec tout le matériel d’hygiène nécessaire. Nous avons pour habitude de proposer des plats traditionnels à base de bons produits, donc on a gardé les mêmes standards de qualité pour les bénévoles."



"Les retours sont très positifs, ils sont très contents des barquettes. Ça remonte le moral des troupes !" Nous confie le restaurateur, "ces gens donnent de leur personne alors qu’il y a des risques, ils étaient même prêts à payer une partie des repas, mais nous avons voulu contribuer et faire cet effort".



Une initiative d’autant plus admirable que la situation est très difficile pour les restaurateurs depuis le confinement : "C’est évident qu’on pourra difficilement le faire pendant plus de deux mois, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Si le confinement vient à durer six mois ce sera plus compliqué financièrement … ".



Laurent Settama a d’ailleurs choisi de rémunérer ses salariés qui se sont porté volontaires pour cette initiative.