Solidarité: Une opération du coeur urgente pour sauver Génita

Le 14/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1225

À 27 ans, cette jeune institutrice ne peut plus quitter son lit, essoufflée au moindre pas. Suite à une infection non soignée, Génita souffre de plusieurs malformations cardiaques qui nécessitent une opération d’urgence, sans quoi son pronostic vital est engagé.La procédure ne peut être réalisée à Madagascar, c’est pourquoi le président de l’association Deux Îles en Partage, qui permet l'accès aux soins aux personnes démunies sur l'île Sainte-Marie à Madagascar, en appelle à la solidarité de chacun pour permettre le transfert de Génita au CHU de La Réunion, où le Dr Braunberger est prêt à l’opérer.Génita est la compagne de Joël, un infirmier qui travaille au sein du dispensaire créé par l’association il y a deux ans. L’établissement de santé situé à Maromandia Tafondro sur l’île Sainte-Marie, permet de réaliser des consultations, de délivrer gratuitement des médicaments, mais aussi de faire de la prévention pour améliorer la santé des habitants du village et de ses alentours.L’association Deux Îles en Partage travaille depuis 15 ans à Madagascar pour apporter aide est assistance médicale à la population. Hervé et Nathalie Connen de Kerillis, les fondateurs, mettent un point d’honneur à embaucher du personnel malgache pour assurer une ouverture quotidienne du dispensaire, lui-même construit par des ouvriers malgaches à partir de matériaux locaux, grâce à un financement participatif.