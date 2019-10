Somen Kréol 2019 - Retour en images

Du 18 au 26 octobre Sur toute l’île :

Expositions vie lontan

Littérature créole

La Région Réunion organise avec des partenaires locaux différents événements à l’occasion de la semaine créole 2019.La SOMEN KREOL s’articule autour d’un grand événement et de plusieurs manifestations culturelles dans différents lieux de l’îleL’histoire, la culture, le patrimoine sont des vecteurs d’identification et de cohésion sociale. Les déterminants de la société réunionnaise ont pour noms les traditions culinaires, la langue créole, le séga, le maloya, les danses lontan, les créations artisanales et culturelles, l’architecture… Ce sont tous les éléments d’un fonds commun, enrichis par le vécu et l’apport des générations successives.Le patrimoine matériel, à travers les pierres, les monuments, les vestiges industriels, l’architecture, sont le témoignage vivant de l’Histoire réunionnaise, du savoir-faire des ancêtres, de leurs conditions de vie, des moyens qu’ils ont mis en oeuvre pour développer l’île. Notre patrimoine immatériel avec la langue créole, le maloya, le moringue, notre cuisine, les croyances, participe d’une manière ou d’une autre à l’identité réunionnaise.Les légendes réunionnaises restent très vivantes aujourd’hui encore, malgré internet et la multiplication des personnages de bandes dessinées et de « mangas ». Parmi les figures les plus connues, on peut citer Gran-Mèr Kal, Gra Diab, Tizan sans compter les âmes errantes et les âmes du purgatoire et… « l’Invisib » .Les contes et légendes réunionnaise ramènent souvent à Tizan, qui n’est pas un personnage propre à La Réunion. On le trouve sur tous les continents, parfois sous différentes appellations mais il a su en quelque sorte se créoliser pour devenir ce personnage rusé, fripon qui grâce à sa malice et son ingéniosité parvient à toutes ses fins. Dans un récit transmis par la tradition orale, on raconte comment Tizan est parvenu à tourner en ridicule « Grandiab » malgré tous les pouvoirs que celui-ci possède.MEDIATHEQUE AIMÉ CESAIRE DE SAINTE-SUZANNEDe 9h à 21hHommage à Daniel HonoréExposition « Gramoun la di » en hommage à Daniel Honoré, sur la vie du conteur et sur les proverbes et citations créolesAtelier poésie en créole animé par Gilberte RougemontParcours sur les proverbes créoles en musiqueRakonter ZhistoiresLittérature réunionnaise16 H :Spectacle maloya avec Koulèr Mon Nasyon17h :Sketch en créole : Le coq de l’insomnie écrite par Louis JessuActeurs : Théophile Denise : Marie Matouffe, Chane Fan Marie Renée : Coquidor _ Huet Daniel : Le Commissaire, Wong So Yuk Françoise : La secrétaireRésumé : Marie Matouffe vient déposer une plaindre au Commissariat parce que le coq de Monsieur Coquidor fait du bruit la nuit et l’empêche de dormir.18hL’hommage à Daniel HonoréPrésentation de l’exposition « Gramoun la Di »Discours protocolairesFonkèr en hommage à Daniel Honoré par Grégory IllanSpectacle Troupe AMBA, fonkèr séga, maloyaMAISON DU PATRIMOINE DE SAINTE-SUZANNE De 9h à 16hExposition « Le nmaloya l’âme réunionnaise »Film documentaire sur les métiers lontanAteliers savoir-faire artisanalESPACE PATRIMOINE CASE MARINEAssociation des Femmes de Marins Pêcheurs de Saint-PierreDe 9h à 18hTRADISION DANN KOUR TER-SINTEValoriser le patrimoine culturel, matériel, et immatériel de Terre SainteFaire découvrir les techniques d’activités artisanalesDécouvrir l’histoire du denier village de pêcheur de La RéunionInitier les plus jeunes aux arts traditionnelles de La RéunionAider à mieux comprendre l’identité environnemental d’un territoireExposition permanente ou les personnes peuvent découvrir l’histoire du port de Saint-Pierre ainsi que l’histoire de Terre-Sainte quartier pêcheurs.Visites et ballades guidées pour découvrir le village et l’estuaire de la rivière d’abordAteliers artisanaux, ou les participants pourront découvrir et transformer à travers des activités manuelles : rosaces – feuilles de dates…Atelier culinaire : Découverte des produits éphémères de la cuisine réunionnaise.CRR SAINT-BENOIT GRAMOUN LELEDe 10h à 18hVernissage de l’exposition de Emmanuelle Peters « Dan’ ker nout mémwar » »Jardin aux sculptures de Nelson BoyerAteliers transmission du maloya par Willy PhiléasAteliers danses traditionnelles par Diana ToaveSpectacle de séga et de maloyaMOCA ST-DENISDe 9h à 18hColloque inter-CCEE : Pour mazine in domin : nout kiltir, zarboutan nout péi. « Culture et développements : pour une réflexion endogène sur le devenir de nos territoires »CITE DU VOLCAN (LE TAMPON)ParkingDe 10h à 17hExposition sur l’histoire du goni avec Jean-Bernard GrondinAteliers découvertes fruits et légumes lontan, dégustation, proverbes créoles par Jean-Paul BavolAteliers autour de la danse du séga et du maloyaSpectacles de maloya et de séga, de romancesDe 9h à 17hMEDIATHEQUE DE SAINTE-MARIEPrésentation de l’exposition « les passeurs de traditions » par l’Association Développement Solidaire Projets RéunionAteliers d’initiation autour des métiers lontan (Fabrication de vouves, artisanat, pilon traditionnel, bois de récupération…)Films documentaires sur les métiers lontan et sur le ségaSpectacle séga et maloyaECOLE DE MUSIQUE DE SAINT-ANDREDe 9h à 18hExposition sur le moringue réunionnaisAteliers danses traditionnellesInstruments de musique traditionnelleJeux lontanAtelier macraméLittérature réunionnaiseProverbes créolesVisite du jardin de la mémoireSpectaclesMOCA (SAINT-DENIS)18hRemise du prix lang Kréol 2019De 10h à 17hSaint-Philippe (site du Cap Méchant)Hommage aux mémoires vivantes de La RéunionGrand bal populaire au rythme d’un orchestre lontanConcours de ségaExposition artistique La Réunion dan’ tan lontanAteliers bien-être (soins du visage, massage, modelage, détente)Zherbage paysAtelier manucureInitiation aux techniques artisanales (macramé…)Musée Stella MatutinaDe 9h30 à 18hExposition « Nout manjé, nout l’histoire, nout mémwar »Exposition sur le Tschiéga, séga (dans le musée)Fonkèr dans la cour musée (‘zhistoires sous d’pied’ bois)Jardin d’artistes peintres sur le thème du créole, du métissage et de la diversité culturelle (initiation, expositions, rencontre avec les artistes…)Atelier de fabrication de gâteaux lontanSpectacle de maloya traditionnelETANG-SALE (site de la plage)De 10h à 22hPique-nique populaire autour de l’unité du peuple réunionnaisLes temps forts :Le savoir-faire traditionnelLa cuisine réunionnaise et les légumes lontanLa musique : séga, maloya, moringue, danses traditionnelles…Le vivre ensemble réunionnaisLe pique-nique populaire s’articulera autour de :Un village créole avec des des ateliers, une salle verte et des expositionsUn rendez-vous culinaire avec la mise en avant des cuisines traditionnelles autour des légumes lontanUn espace marmailles autour des ateliers pédagogiquesDes expositions et des ateliers autour des richesses réunionnaisesUn plateau culturel pour clôturer la journéeLes différents ateliers :Vacoas /tapis mendiantCafé grilléMoulin maïsFer-blancChabouckObjets lontanChaise en pailleFruits et légumes lontanZherbagesVétyverGéraniumAlambicFangourinEspaces inter-culturelsMadagascarComoresMayotteChineFédération tamouleGroupement Inter-Culurel de La RéunionFranco-MauricienneEspace marmaillesAteliers d’initiation et de fabrication de cerfs-volantsGoni-bardeauConfection d’objets à partir de bois de récupération (instruments de musique, case en paille, feu de bois…)Jeux lontanEspace Patrimoine Culturel ImmatérielMariage lontan, musique en cuivreExposition sur le maloya et le moringueLofis La Lang KréolLittérature réunionnaise avec l’UDIRCostumes lontanEspace artistiqueExposition artistique sur le goni, un art de vivre en créoleExposition sur le séga (oeuv res de Louis Jessu)Initiation à la peintureAteliers d’expressions artistiquesPLATEAU CULTUREL10 h : Ouverture de la manifestation10h30 : Joël Manglou11h15 : Passion Folklore13h : Troupe Comorienne13h 45 : Troupe malgache14h15 : Troupe chinoise14h45 : troupe mayotte15h15 : Troupe tamoule15h45 : groupe Libellule16h 30 : Mariage lontan, musique en cuivre17h15 : Maloya et moringue18h30 : René Paul Elleliara et ses invités20h : ZISKAKAN