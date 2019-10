Somen Kréol 2019

Le 22/10/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 77

La Région Réunion organise avec des partenaires locaux différents événements à l’occasion de la semaine créole 2019.



La SOMEN KREOL s’articule autour d’un grand événement et de plusieurs manifestations culturelles dans différents lieux de l’île



LA CULTURE RÉUNIONNAISE, UN ATOUT DU VIVRE ENSEMBLE



L’histoire, la culture, le patrimoine sont des vecteurs d’identification et de cohésion sociale. Les déterminants de la société réunionnaise ont pour noms les traditions culinaires, la langue créole, le séga, le maloya, les danses lontan, les créations artisanales et culturelles, l’architecture… Ce sont tous les éléments d’un fonds commun, enrichis par le vécu et l’apport des générations successives.



LES VALEURS RÉUNIONNAISES



Le patrimoine matériel, à travers les pierres, les monuments, les vestiges industriels, l’architecture, sont le témoignage vivant de l’Histoire réunionnaise, du savoir-faire des ancêtres, de leurs conditions de vie, des moyens qu’ils ont mis en oeuvre pour développer l’île. Notre patrimoine immatériel avec la langue créole, le maloya, le moringue, notre cuisine, les croyances, participe d’une manière ou d’une autre à l’identité réunionnaise.



LES LÉGENDES RÉUNIONNAISES



Les légendes réunionnaises restent très vivantes aujourd’hui encore, malgré internet et la multiplication des personnages de bandes dessinées et de « mangas ». Parmi les figures les plus connues, on peut citer Gran-Mèr Kal, Gra Diab, Tizan sans compter les âmes errantes et les âmes du purgatoire et… « l’Invisib » .



CONTES ET LÉGENDES



Les contes et légendes réunionnaise ramènent souvent à Tizan, qui n’est pas un personnage propre à La Réunion. On le trouve sur tous les continents, parfois sous différentes appellations mais il a su en quelque sorte se créoliser pour devenir ce personnage rusé, fripon qui grâce à sa malice et son ingéniosité parvient à toutes ses fins. Dans un récit transmis par la tradition orale, on raconte comment Tizan est parvenu à tourner en ridicule « Grandiab » malgré tous les pouvoirs que celui-ci possède.