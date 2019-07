Sortie de route sous l'effet de l'alcool: Le conducteur derrière les barreaux

Le conducteur du véhicule qui a fait une sortie de route dans la nuit de samedi à dimanche à la Chaloupe Saint-Leu a été mis en examen pour blessures involontaires, conduite en état d'ivresse et défaut de permis et d'assurance, rapporte Le Quotidien.La révocation de son précédent sursis de quatre mois - prononcé pour le même type faits - a été révoqué et, l'individu récidiviste a été placé en détention provisoire, précise le journal.Pour rappel, cette nuit là, le véhicule a chuté d'une quarantaine de mètres dans une ravine. Tous les occupants (quatre en comptant le chauffeur) ont été blessés, dont un grièvement. Leur prise en charge a nécessité l'intervention des pompiers du Grimp (groupe d'intervention en milieu périlleux).