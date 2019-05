Soupçonné de viol sur sa petite cousine mineure, il est finalement relaxé

Le 11/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1364

Les faits remontent à 2016. Un homme de 32 ans propose à sa petite cousine, âgée de 14 ans, et son frère, de 11 ans, métropolitains, fraîchement installés sur l'île avec leurs parents, de leur faire découvrir le quartier du Brulé.



La situation de la jeune fille était quelque peu compliquée, confie le JIR. Son petit ami est resté en métropole et son père n'a finalement pas pu obtenir son poste à La Réunion. Elle a notamment fait de nombreuses fugues.



Mais tous trois se lancent dans une soirée camping. Or, ce soir-là, le trentenaire aurait tout fait pour écarter le petit frère, pour se retrouver en tête à tête avec sa petite cousine.



Après y être allé par étape, un premier attouchement aux seins, l'homme finit par avoir une relation sexuelle complète avec la jeune fille, qui n'est autre que sa petite cousine, encore mineure.



Le trentenaire avait ainsi été placé en détention provisoire en 2016. Les faits de viol ont finalement été écartés par la suite et l'homme a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ce vendredi pour "atteinte sexuelle sur mineure", confie de nouveau le JIR.



Mais les cohérences de chaque partie sont trop nombreuses, le trentenaire est finalement relaxé, après trois ans de détention provisoire. Bien que les réquisitions se portaient à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, l'homme ressort libre.