Soupçons de détournement fonds publics: Didier Robert a saisi la justice

1. Fabrice le 08/12/2019 16:23

Merci à Didier Robert de nous permettre de diminuer le prix de nos billets !



Il serait temps que l''État prenne ses responsabilités !



Vivement que l''on fasse la lumière sur cette affaire et qu''on vire ces voleurs.

2. Choupette le 08/12/2019 16:23

A la longue, il en a eu sans doute marre d'entendre les gens se plaindre de ne pas être remboursés après avoir voyagé.



De la vient le stûûût.



Comme ce sont des fonctionnaires, ils seront mis sur une voie de garage jusqu'à ce qu'ils en aient marre et démissionnent.



Comment peut-on être aussi bêtes pour scier la branche sur laquelle on est assis. Et il n'est pas impossible que ces indélicats bénéficiassent de voyages gratuits dans le cadre de leurs fonctions ... .

3. Gaëlle le 08/12/2019 16:28

Je vois deja Bello et ses sous fifres crier au loup pour demander la suppression de la continuité à cause de 3 brebis galeuses

4. GIRONDIN le 08/12/2019 16:30

Ça sent le sapin et les chrysanthèmes !



Bravo au journaliste M Yves Montrouge, de la presse non subventionnée



Vivement la fin !

5. Lol le 08/12/2019 16:33

Mouais c''est louche. Je sais pas pourquoi mais quand il y a un truc comme ça c''est que c''est beaucoup plus gros. Surtout quand élections approche ! J''aimerais entendre la version des agents.... C''est louche louche ...

6. Fonctionnaires le 08/12/2019 16:34

Merci à La region Pour le signalement. Les autres collectivités devraient faire de meme !

7. Tapoulangue le 08/12/2019 16:38

Voler i vole voleur la Réunion lė en l'air. Comment s'en débarrasser ? Nana un boug droit dans ce monde pourris.

8. Ericka le 08/12/2019 16:41

Ce budget dérape d’année en année, sans que la Région ne puisse assurer une quelconque maîtrise. "En 2018, le budget primitif voté de 34 millions d’euros est sous-estimé puisque le niveau de consommation était de 39 millions d’euros en 2017, pour un dispositif en croissance constante", relèvent les magistrats financiers cités par le Tangue qui rappelle qu’au final, le dispositif aura coûté 53,9 millions d’euros cette année là.



En 5 ans, ce budget aura ainsi quasiment doublé pour atteindre le montant titanesque de 57 millions d’euros en 2019. La chambre régionale des comptes ne manque d’ailleurs pas de s’interroger quant à la "soutenabilité financière" d’une telle mesure que la collectivité régionale peine à contrôler, comme le souligne le Tangue qui évoque un petit florilège des perles de la continuité territoriale : un billet acheté en 1916, un billet dont le prix indiqué est de 9 232 milliards d’euros ou encore des bénéficiaires qui voyagent 8 fois dans la même année.

9. John le 08/12/2019 16:41

Oté Pierrot, Didier? A lu lu c'est un boug honnête lu...

10. Benecdita le 08/12/2019 16:50

On récapitule

En 2015, le Parquet national financier ouvre une procédure pour des faits supposés de corruption et de favoritisme dans l’attribution des marchés de la Nouvelle Route du Littoral.



Cette enquête préliminaire, la première, a entraîné des perquisitions au petit matin chez le président de Région et ses proches. Des gardes à vue avaient ensuite eu lieu. Un élu de la Région et certains administratifs en avaient l’objet. La procédure est toujours en cours…





On continue

En novembre 2018, Imaz Press révèle que Didier Robert perçoit un salaire de 6.800 euros net en tant que PDG des musées régionaux.



La Chambre régionale des comptes (CRC) estime que cette rémunération n’a pas lieu d’être. Elle transmet le dossier au parquet, lequel ouvre une enquête préliminaire. Elle aussi est toujours en cours.



Il nous a été confirmé que Didier Robert sera entendu très prochainement. Pour rappel, en butte à la colère des gilets jaunes, le président de Région avait dû se résoudre à démissionner de son poste de PDG.





Ce n’est pas fini

Le 10 avril 2019, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV) épingle Didier Robert pour avoir "omis (de déclarer) une partie substantielle de ses revenus". Le dossier est une nouvelle fois transmis au parquet.



On recompte

Cela fait bien quatre procédures judiciaires impliquant en cinq ans le président de la collectivité régionale… Cinq ans, c'est aussi la moitié du temps de présence de Didier Robert à la tête de la pyramide inversée (il a été élu pour la première fois en 2010)...



Une affaire sur les marchés des lycées du sud



Maintenant Une affaire sur la continuité territoriale

11. Clara le 08/12/2019 17:09

TRAHISON, DÉLICTUEUX



ROBERT Didier EST JUGE ? ET LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ?

12. Marie le 08/12/2019 17:20

Sa même pour 2020 la pas encore officialiser la date . Bd voleurs sûrement fe en profite zot famille. La pas Honte?

13. Bébère le 08/12/2019 17:54

Ces employés donne une mauvaise image à ce service mis en place par la Région. Ils doivent répondre de leurs actes et rembourser la fraude qu'il aurait commit

14. Ti coq le 08/12/2019 18:52

16. Ti Tangue zilé zone le 08/12/2019 18:57

Arrête avec ce gouffre ...ou veut voyager ? Ou ramasse out l’argent ..

17. Leche cul le 08/12/2019 19:25

1.

Merci de nous montrer la voie..