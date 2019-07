Soupçons de favoritisme et de détournement de fonds à la mairie de l'Etang-Salé

Le 15/07/2019 | Par NP | Lu 2058

L'information fait la une du Quotidien. Une enquête pour favoritisme, prise illégale d'intérêts et de détournements de fonds publics est menée actuellement concernant les marchés de BTP et de voirie de la commune de l'Etang-Salé.



L'enquête, débutée fin 2017 suite au signalement d'un groupe de citoyens, est actuellement entre les mains de la section de recherches de Saint-Denis nous apprend Le Quotidien. Des élus mais aussi "la directrice des marchés publics ou encore le directeur du service urbanisme" ont déjà été auditionnés, indique le média.



Il est reproché au maire de l'Étang-Salé Jean-Claude Lacouture sa proximité avec un individu, "intermédiaire entre la mairie et de grosses sociétés comme la Sogea, la SBTPC, Ocidim (des filiales de Vinci), GTOI ou encore Hydrotech", écrit Le Quotidien, qui se demande si les marchés "ont été passés en bonne et due forme".