Sous la pression, Marylou a préféré quitter Rodrigues "de peur de finir en prison"

Marylou Augustin a l’habitude de s’exprimer, de dire tout haut ce qu’elle pense, c’est dans son caractère. Cette Rodriguaise de 47 ans a quitté son île natale depuis 6 mois. Entrepreneuse, mère de famille, elle a préféré "partir de peur de finir en prison" et pour l'avenir de sa fille, malgré son engagement dans la vie sociale, économique et politique. Elle témoigne aujourd’hui du pouvoir du politique et du religieux qui s’insinue dans tous les aspects de la vie des Rodriguais et des pressions subies.

Charme, tranquillité, authenticité… Derrière la carte postale se cache un tout autre monde pour les Rodriguais, livre Marylou Augustin. Native de la "Cendrillon des Mascareignes", elle a à nouveau posé ses valises à La Réunion, là où il y a des années elle a pu faire l’expérience de la liberté, "la possibilité d’être [elle]-même", raconte-t-elle. Mais quand elle parle de son île, la déception lui laisse un goût amer.



Alors qu’elle est de retour à Rodrigues en 2009, Marylou mène en parallèle sa vie de mère de famille et d’entrepreneuse. La renommée de ses tourtes dépasse les frontières de l’île. Mais elle a "envie de donner un coup de main", pour la situation des femmes en particulier. "La femme n’a pas son mot à dire, n’a pas de liberté d’action, soumise également au qu’en dira-t-on".



Selon Marylou, la société rodriguaise est rongée par les non-dits. Violences conjugales, incestes, viols, agressions sexuelles autant de sujets tabous dans une société où la religion tient une place centrale. "Les victimes se taisent, c’est la loi du silence" et, plus encore quand les violences ont lieu au sein du cercle familial.





Février dernier, l’ancien prêtre Teddy Labour est accusé d’avoir eu des relations avec une mineure alors qu'il est déjà touché par une affaire d’attouchements sexuels en septembre 2016, révèle Zinfos Moris.



"Des exemples pour lesquels les suites judiciaires sont inconnues, les affaires sont étouffées", s’insurge Marylou.



Des femmes arrêtées pour avortement illégal



À ces violences subies s’ajoute celle du droit à l’avortement restreint.



À Rodrigues, île autonome rattachée à Maurice, l’interruption volontaire de grossesse est autorisée depuis juin 2012 uniquement si la poursuite de la grossesse constitue un danger. L’IVG est ainsi possible selon la loi mauricienne, en cas de risques pour la vie, la santé physique et mentale de la femme enceinte, en cas de conséquences graves comme la malformation ou des difformités du fœtus, si la grossesse est la conséquence d’un viol, de relations sexuelles avec mineure, avec le cas rapporté à la police ou à un médecin. Une législation limitée "qui ne prend pas en compte le respect du corps, de la dignité et l’honneur d’une femme", et qui amène toujours à des avortements clandestins."Des femmes en meurent", rappelle Marylou.



Les pilules abortives "circulent sous le manteau avec la complicité des pharmacies". Le Cytotec, médicament contre l’ulcère de l’estomac, retiré du marché français depuis 2018, est ainsi largement détourné pour déclencher des fausses couches dans l’île Soeur et à Rodrigues.



L’année dernière, deux femmes ont été arrêtées pour avortement clandestin", se révolte Marylou. "Dans tous les cas, c’est l’utérus de la femme qui ne lui appartient plus et qui devient la propriété du Gouvernement".



