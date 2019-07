Souvenirs, souvenirs: Entre la communale et le lycée… Des copains et enseignants pas comme les autres !

Le 13/07/2019 | Par Jules Bénard | Lu 157

(1ère partie)

Je pense qu’il y a toujours eu, qu’il y aura toujours des enseignants pas comme les autres. Cela existe depuis la nuit des temps et c’est heureux, car pour mettre de la gaieté dans une salle de cours, rien de tel qu’un prof qui pète ou ayant la main tremblante (ce qui laissait lourd à penser sur ses pratiques intimes !)



En notre vieux lycée Leconte-de-Lisle de la rue Jean-Chatel, nous en disposions à profusion. Avec des souvenirs pas forcément drôles, comme vous allez vite le constater.



Le cauchemar des vivisections



Je n’ai jamais aimé l’école primaire, encore moins le lycée. Me plier aux règles a toujours été pour moi un véritable cauchemar. Ma seule chance était que ma mémoire, boostée par Pépé Justinien, mes vieux instituteurs et profs, ma mémoire donc était d’une fidélité à toute épreuve : je n’avais pas besoin d’apprendre dix fois un texte pour le retenir par coeur. Ce qui m’a toujours permis d’en foutre le moins possible.



Certains cours étaient d’une infinie lourdeur, comme ceux de sciences naturelles, par exemple. Faut se souvenir qu’à cette époque, on ne discutait pas les ordres du prof. Vous comprendrez aisément que mes heures de colle les plus retentissantes, je les ai eues dans cette matière barbare : les séances obligatoires de vivisection, qui me révulsaient l’âme et les tripes. Un jour ainsi…





Le jeu, si on peut dire, consistait à épingler la malheureuse bestiole (vivante, sinon où serait le plaisir ?), pattes écartées, ventre en l’air. Déjà quand la grenouille sentait la première aiguille, elle sautait en tous sens. Une réaction que je comprends.



Un tortionnaire issu du Néolithique



Le but de l’expérience consistait à martyriser la bébête.



Une fois crucifiée plus sûrement qu’un Sauveur sur le Golgotha, on devait dépecer la pauvre bête en employant mille supplices tous plus sauvages les uns que les autres.



Je sais ; je sais 1.000 fois qu’à cette époque, j’adorais les brochettes de ti-z’oiseaux… mais je ne les soumettais pas aux supplices du pal, de l’écartèlement et du dépeçage réunis.



Les anciens lycéens nous avaient mis en garde : après, il faudrait pincer les nerfs de la grenouille pour l’admirer se tortillant de douleur. J’avais pas envie de rejouer "Frankenstein s’est échappé", film vu la semaine précédente au Casino ; encore moins grandeur nature. Je refusai tout net.



Le prof insista, gueula, gronda, rugit, menaça, nous fûmes plusieurs à refuser d'obtempérer ; ce qui nous valut à chacun six heures de colle le dimanche suivant.



La seule approbation à notre mutinerie nous fut donnée par Ti-Mallol, "maître" Jacques Lougnon. Ayant su quelle punition nous tombait sur les endosses, il vint nous féliciter en cours de récréation et nous garantit qu’il allait faire l’impossible pour faire sauter la sanction. Peine perdue ! Le proviseur, Zéphirin, son propre frère (Albert Lougnon), refusa de décréter notre grâce sous prétexte qu’il ne fallait pas admettre de contestation chez "ces chers petits".



Je me suis sournoisement vengé de ce fumier de prof de sciences-nat. Ah ! Il aimait les coups en vache ? Ben justement…



