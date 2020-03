Souvenirs, souvenirs… Entre rire et gourmandise : Zizimes, boeuf mort et bibi-jacquot : Un tour de l’île dans les sixties (2)

On le poursuit, ce tour de l’île des années soixante ?



Peu de gens s’arrêtaient à l’église de Saint-Gilles-les-Bains. Fallait avoir une sacrée confiance en notre (?) Seigneur pour supporter l’odeur de la pisse des chauves-souris et celle de la Rose-Pompéia sinon d’Héliotrope-Blanc dont s’aspergeaient ces dames en guise de contrepoison. Il n’y avait que les habitants du coin et les vacanciers. Pour beaucoup, c’était par foi réelle mais pour d’autres, c’était histoire de ne pas faire jaser les mauvaises langues : il était mal vu, dans ces années très marquées par l’empreinte catholique de l’île, de se prétendre athée.



Dans le village-même, on trouvait beaucoup de bonnes choses. Les pains, sandwiches, petits gâteaux, chez Loulou. Si on y était sur le coup de midi, on pouvait aussi s’y restaurer. Les menus du jour étaient souvent à base de produits de la mer, langoustes, poissons rouges, zourites… et avec de la chance, des caris de ti camarons, ces charmants petits crustacés issus de l’Etang tout proche et capturés par les gosses pauvres de l’endroit. Une très belle chanson de nos amis Jokarys leur rend hommage.



L’échappée des fous dansants



Jusqu’à Saint-Paul, sur une route côtière sinueuse en macadam, on avait tout le loisir d’admirer la côte, compter les barques des pêcheurs…



A Saint-Paul, on baissait pudiquement les yeux devant "l’hôpital des fous". Un soir, une joyeuse bande de vacanciers en goguette, bien imbibés, s’était arrêtée, vers minuit, devant la grille d’entrée de cette honorable institution. Voitures sagement rangées sur le chiendent, ils étaient tous allés "danser comme des fous" au beau milieu de la chaussée, soutenus par un petit transistor.



Une vieille Citroën 15 avec deux vieilles bigotes à bord, stoppa à leur hauteur. La conductrice passa la tête par sa portière avec un air stupéfait.



"Vous inquiétez pas, madame, lui dit maman ; on est juste sorti pour danser et on rentre tout-de-suite !" L’air proprement affolé, la conductrice redémarra sans piper mot. On savait rire en ce temps-là !



La Chaussée-Royale était bordée côté mer par des maisons dont la plus remarquable était l’Ecole franco-chinoise, malheureusement délabrée aujourd’hui. Stéphane Bern, au secours ! Côté montagne, la route était flanquée d’un joli canal alimentant les mille et un petits jardins potagers dont les travailleurs vendaient les surplus de production sur le bord de la route. Ces petits maraichers industrieux ont disparu et le canal est devenu… une infection pour rester poli.





Un fantôme farceur



Ah oui, avant de quitter Saint-Paul, que je vous cause de "la" grotte et de La Buse…



On nous avait dit, depuis toujours, que c’était face au cimetière que se trouvait la Grotte-des-premiers-Français. Nous avions pris ça pour de l’argent comptant, d’autant que nos enseignants n’avaient fait que confirmer. On nous avait même emmenés voir la tombe d’Olivier Levasseur dit La Buse.



Ce n’est que bien des décennies plus loin que j’appris deux choses. D’abord, que lors de l’arrivée des premiers colons en 1663, la grotte était envahie par la mer. J’en conclus que, nos (proches) ancêtres n’étant pas des poissons, ils avaient habité ailleurs. "Premiers Français", "premiers Réunionnais", on n’habitait pas au bord de l’eau alors. Bibique l’a prouvé en découvrant les reliquats des premières habitations sur les contreforts de la colline au-dessus de Bois-de-Nèfles.



Quant à La Buse, à moins de quelque facétie de son fantôme, ayant été pendu à Saint-Denis, et sa carcasse livrée « aux quatre vents », il n’est enterré nulle part !



De Cambaie jusqu’u Port, c’était la monotone traversée d’un coin désert, chaud, peu engageant, sur une route aussi mal fichue que toutes les autres alors. Le paysage ne reprenait vie qu’à Coeur-Saignant, avec ce splendide crucifix, ses grappes de fleurs en céramique et des gens allant de Sainte-Thérèse à la Pointe-des-Galets, par laquelle passait la route alors.



Zizimes et fraises des bois



Au Port, halte-désaltération obligatoire dans la boutique en face de la gare de chemin-de-fer. Sur le parvis de cette gare se tenaient vendeurs de poissons et pistaches, ou encore de graines-bibi-jacquot. Un improbable fruit que je devais retrouver au pensionnat du vieux lycée, généreusement distribué par nos copains du 3è dortoir. Les Soubou, Lauret, grand-Paula n’en étaient pas avares : ça poussait partout chez eux.



On retrouvait la morne plaine qui méritait bien son nom de "Galets" en cette époque : oubliez ces nombreux espaces verdoyants de maintenant ; ce n’étaient que cailloux et herbasses jaunâtres. Plus une chaleur de four.



La Possession, de tous temps, a toujours été le royaume du zizime (jujube si vous voulez). Il y en avait ailleurs, bien sûr, Le Port, Saint-Paul etc. Mais c’était à La Possession qu’il y en avait le plus et en plus grandes variétés, par petites, moyennes ou "grosses" pintes. Toutes les voitures s’y arrêtaient mais ça ne rendait pas riches les cueilleurs vu le nombre faible de véhicules.



C’était pas tout… Des gosses en haillons comme des hommes en kaki et des femmes en capeline se tenaient accroupis sur le bord du chemin et proposaient des merveilles venues des forêts de Dos-d’Âne, fraises des bois et framboises notamment. Ils proposaient également les produits de leurs jardins, salades, pet-saï, brèdes diverses, poulets caquetant et pintades au cri désagréable mais à la chair très goûteuse.



Le Dos-d’Âne d’alors, réserve vivrière de l’Ouest, était aussi déshéritée que toutes les campagnes réunionnaises de ce temps. J’eus bien du mal, en m’y rendant quelque vingt ans plus tard pour la première fois, à me représenter ce que devait être ce recoin laissé pour compte dans les 60’s.



Ravine-à-Malheur, un nom trop bien porté !



Il y a à La Possession une route appelée "Chemin-Boeuf-Mort". Vous voulez savoir pourquoi ? Ça remonte aux premiers temps du peuplement de Bourbon…



Parmi les premiers colons installés dans le coin, il y avait le sieur Texéira de la Motte, un Portugais, ancêtre de nos Técher. Il fit rapidement fortune, notamment avec une auberge accueillant les voyageurs débarquant de Saint-Denis en chaloupes ; et également avec un élevage bovin vivant quasi à l’état sauvage.



Depuis l'entrée de la ville jusqu'à Cambaie se tenaient les étals de vendeurs de mangues. Une merveille ! Outre les variétés "carotte", " José" ou "greffe", on pouvait trouver des variétés qui ont peut-être disparu de la circulation ? Les "Emile", "Auguste", énormes, très goûteuses, c'est là seulement que je les ai savourées.