Soyez vigilants: la houle australe grossit sur les côtes Ouest et Sud dans la journée de mercredi

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 06 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

2019 NOVEMBRE 05 17h45la houle australe déferle sur les côtes Ouest et Sud demain en journée et atteint un pic moyen de 4m la nuit suivante. METEO FRANCE a diffusé un bulletin de vigilance.En soirée le ciel réunionnais se dégage plus lentement sur le Nord.En seconde partie de nuit des entrées maritimes voyagent dans le ciel des régions Est.Comme la nuit précédente on observe une fraîcheur relative. Sur le littoral les minimales sous abri sont comprises entre 19° et 21°.Dans les hauts les stations les plus fraîches comme le Maïdo et le volcan affichent des valeurs inférieures à 8°. La Nouvelle, la Plaine des Cafres, Cilaos ou encore la Petite France flirtent avec les 10°.La journée est promise à un bon ensoleillement général. Aux premières heures du jour quelques nuages sont récalcitrants vers Sainte Rose ou sur les premières pentes du volcan mais ils sont inoffensifs.Le soleil réunionnais donne.En cours de matinée les développements nuageux élisent prioritairement les pentes orientales et celles surplombant le Port ou la Possession.Les quelques averses observées sont isolées.Ailleurs les éclaircies sont peu contrariées particulièrement sur une large moitié Sud-Ouest.Il fait beau sur les plages de l'Ouest et du Sud.Le temps clément et chaud persiste sur Cilaos et dans Mafate notamment.Les températures maximales sous abri sont agréables(voir ci-dessous).Le vent de Sud-Est marque davantage son territoire que mardi. En matinée il est modéré entre Pierrefonds et Saint Leu et sur le Nord-Est de l'île jusqu'à Saint Denis.Dans l'après-midi il remonte gentiment jusqu'aux plages de l'Ouest.La houle annoncée arrive en fin de matinée sur les côtes Ouest et Sud de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table.Elle se renforce rapidement dans l'après midi.La nuit suivante elle atteint son pic avec une hauteur moyenne maximale voisine de 4m.METEO FRANCE a diffusé un bulletin de Vigilance Forte Houle relayé sur Zinfos974Sur les côtes Est la mer reste agitée par l'alizé.Température du lagon: proche de 26°.05h34 le 06.18h29 le 06.1017.2 hectoPascals.Maximum de 28/29° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 18/19° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusLa matinée ensoleillée laisse la place à un ennuagement des pentes et de l'intérieur plus marqué que la veille.L'après midi des averses isolées sont possibles.Il n'en demeure pas moins que les reliefs et sommets situés au dessus de 1200/1300m toisent encore la couverture nuageuse.L'alizé est modeste et se manifeste au mieux avec quelques rafales entre Saint Pierre et Saint Leu et entre Sainte Suzanne et Sainte Marie.La houle australe est encore bien présente sur les côtes Ouest et Sud : 3m/3m50 en moyenne. Elle s'amortit néanmoins progressivement.Ailleurs la mer est peu agitée en général.