Découvrez d'autres articles du Dossier Spécial Étudiant dans le PDF interactif ci-dessous

Spécial étudiants : Des allocations pour les aider à s'installer

Le 01/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 829

[DOSSIER SPECIAL ETUDIANTS] Tout un dispositif d’aides en direction des jeunes Réunionnais a été mis en place par La Région Réunion pour s’équiper ou encore s’installer. Toutes les informations utiles, pour aider les jeunes et leurs familles dans la constitution de leurs dossiers, peuvent être obtenues en ligne mais aussi dans les antennes de la Région sur toute l’île et dans les Guichets Jeunes.