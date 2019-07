"Spiruline pour tous": Une association veut démocratiser la spiruline fraîche à La Réunion

Le 21/07/2019 | Par B.A | Lu 753

L'association "Spiruline pour tous" a pour objet de rendre accessible au plus grand nombre la spiruline intégrale fraîche, qui, contrairement à la spiruline séchée, en comprimés ou en gélules, conserve toutes ses impressionnantes propriétés. Antoine Franco, président de l'association, produit sa spiruline dans l'ouest de l'île, et, après récolte dans les bassins de culture, par un procédé dont il garde le secret, la transforme en pâte immédiatement consommable.Découverte dans les années 70 par des scientifiques près du lac Tchad, d'où elle est originaire, la spiruline est une cyanobactérie apparue sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années, après le refroidissement de la planète. La spiruline est à l'origine de la photosynthèse, et ainsi, du développement de la vie sur Terre. C'est en quelque sorte un concentré de vie, aux bienfaits étonnants.: elle est très riche en vitamines (dont la fameuse B12, indispensable à la formation des cellules sanguines, dont les végétaliens risquent d'être carencés), en enzymes, acides aminés, minéraux et antioxydants, c'est un super-nutriment.Le gros problème de la spiruline est sa fragilité: elle ne se conserve que quelques heures une fois sortie de l'eau saumâtre où elle vit. C'est pourquoi la plupart des industriels la sèchent pour la conserver, mais le procédé, accompagné d'une pasteurisation, lui enlève une bonne part de ses propriétés. Antoine Franco a trouvé la parade, proposant de la spiruline congelée, qui se conserve deux ans. Mais il a aussi découvert que, mélangée à du miel et conservée au réfrigérateur, la spiruline peut se conserver deux mois, vivante.Ainsi, l'association propose-t-elle de la spiruline fraiche à tous ceux qui souhaitent en bénéficier. Il est possible de commander la spiruline fraiche sans adhérer à l'association, mais les adhérents ont droit à des tarifs privilégiés, sur le site de l'association ou dans les points de vente de l'île. L'association "Spiruline pour tous" propose aussi aux entreprises, contre un don défiscalisable, d'offrir à leurs employés les tarifs préférentiels des membres d'honneur de l'association.Antoine Franco espère faire découvrir les bienfaits de la spiruline fraiche, et ainsi lutter contre la malbouffe et participer à l'amélioration de la santé des Réunionnais. L'homme, passionné, avoue être en rémission d'un cancer, et consomme tous les jours sa spiruline fraiche, une petite cuillère par jour, persuadé d'agir ainsi pour une santé meilleure, il souhaite que nombreux soient les Réunionnais à pouvoir faire de même. L'association propose depuis peu des kits de culture individuels, afin de démocratiser l'accès à la spiruline fraîche intégrale, tout en permettant à chacun un complément de revenus.