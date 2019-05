St-André: Brutalisée par son compagnon, elle trouve refuge dans une station-service

Le 19/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 168

Un Saint-andréen d'une trentaine d'années n'en est apparement pas à son premier coup d'essai... Il s'en est pris à sa compagne, et à sa fille, vendredi soir.



Terrorisée, la jeune femme a pris la fuite et s'est réfugiée à la station-service la plus proche.



La police découvre une jeune femme rouée de coups. Les agents ont réussi à remonter jusqu'à l'auteur des faits.



Ce dernier a été placé en garde à vue. Il devrait passé au tribunal ce lundi dans le cadre d'une comparution immédiate.