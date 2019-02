St-André: Des Maîtres Shaolin pour sublimer la fête les Lanternes

Le 20/02/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 186

La commune de Saint-André est la première commune de la Réunion à avoir célébré la fête des Lanternes en 2004. Pour l'édition 2019, prévue du 22 au 24 février au gymnase Michel Debré et sur le site du futur Espace culturel chinois, la municipalité et l'ACCR continuent d'innover.



Parmi les temps forts à ne pas rater, on citera :



Le Spectacle "Joyeuses Fêtes du Printemps" de la Troupe de Zhengzhou issue de la Province du Henan, composée de 25 artistes dont 9 moines Shaolin.



"Ce spectacle exceptionnel, comprenant une démonstration de kung-fu, est unique en son genre à Saint-André, dans la mesure où, contrairement aux autres villes, il sera gratuit et assis, au gymnase Michel Debré" a noté Daniel Thiaw-Wing-Kai, président de l'ACCR.

Ce sera pour ce Vendredi 22 Février à 19h30.



Des visites de chantier du futur "Espace culturel chinois" situé à proximité du gymnase Debré.



"La première phase des gros-oeuvre est achevée. Nous passons à la seconde phase qu'est la toiture: 3 conteneurs de tuiles en provenance de la Chine sont arrivés au Port. Un appel aux dons sera lancé durant la fête pour mener à bien ce chantier. Nous espérons finir la toiture avant la fin de cette année" précisent les organisateurs.



Les visites sont prévues ce Vendredi 22 février à 18h lors de l'inauguration de la fête et le Dimanche 24 Février, à l'occasion d'une journée portes ouvertes.



La projection du film "Sur la Route des Engages Chinois" de KAPALIS STUDIO en co-production avec Historun écrit avec Sudel FUMA et réalisé par William CALLY. Ce sera à la médiathèque le 27 Février à 18 h.



Le traditionnel lâcher des lanternes aura lieu le Samedi 23 février à 20h30.