St-André : Dix candidats pour succéder à Jean-Paul Virapoullé

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 92

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Jean-Paul Virapoullé (UDI)

15 348



62,57

Claudy Fruteau (DVG)

5 604



22,84

Joé Bédier (DVG)

3 575



14,57



Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Jean-Paul Virapoullé (UDI)

11 365



49,96

Claudy Fruteau (DVG)

5 024



22,09

Joé Bédier (DVG)

2 753



12,10

Jean-François Ramassamy (LPA)

845



3,71

Serge Camatchy (Émergence Réunion)

2 432



2 432



Jean-Paul VirapoulléJean-Marie Virapoullé (Agir avec passion pour Saint-André), Joé Bédier (Saint-André, un nouvel horizon), Jean-François Ramassamy (Saint-André d'abord), Léopoldine Settama-Vidon (Nout tout ensemble), Serge Camatchy (Émergence Réunion), Josette Vée (Vivre libre et mieux à Saint-André), Ranjit Camalon (Le vrai changement), Éric Fruteau (Donnons un temps d'avance à Saint-André), Sylvie Moutoucomorapoulé (Demain se décide aujourd'hui), Jean-Marie Cotaya (Un nouveau maire pour Saint-André).La commune de Saint-André compte 55 628 habitants et fait partie de la Communauté intercommunale Réunion Est (Cirest). Après le mandat (2008-2014) d’Eric Fruteau, la commune a rebasculé à droite lors du dernier scrutin, avec le retour de Jean-Paul Virapoullé aux affaires. Son dernier baroud d’honneur puisque que le baron saint-andréen a décidé de ne pas briguer un 9e mandat dans son fief.Pour ce scrutin, c’est son fils Jean-Marie qui devra faire face à une multitude de candidatures, notamment à droite (Sylvie Moutoucomorapoullé, Serge Camatchy ou encore Ranjit Camalon).À gauche, Joé Bédier (UDSA) sera bien de la partie tout comme l’ancien maire Eric Fruteau, de retour après avoir pris un peu de recul après sa défaite en 2014.Forte de son score lors des législatives 2017, l’avocate et ancienne bâtonnière Léopoldine Settama-Vidon compte créer la surprise au soir du 15 mars.Inscrits: 34 794Votants: 25 428Blancs et nuls: 901Participation: 73,08%Exprimés: 24 527