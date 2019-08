St-André: En désaccord avec le maire, Sylvie Moutoucomorapoullé quitte la majorité municipale

Le 01/08/2019

9e adjointe en charge de la très stratégique revitalisation du centre-ville de Saint-André, mais aussi à l'accompagnement des associations, Sylvie Moutoucomorapoulé a annoncé ce jeudi dans un courrier au maire Jean-Paul Virapoullé son départ du conseil municipal. Un choix que la conseillère régionale, 6e vice-présidente en charge de l'aménagement du territoire, de la réserve marine et de la gestion du Parc national de La Réunion, explique notamment par "certaines décisions prises de manière unilatérale par l'exécutif municipal ces dernières semaines".



Pour expliquer cette décision, l'élue saint-andréenne et habitante de Cambuston, avance qu’elle a disposé de "peu de marge de manœuvre ces dernières années pour renforcer [son] action auprès de la population" et qu’elle n’a cessé de faire face à "l'impossibilité de mettre en œuvre des projets et idées nouvelles pour Saint-André, au-delà des thématiques relevant de mes délégations, depuis bientôt plusieurs mois".



De même, précise-t-elle, "je ne suis pas solidaire de certaines décisions prises de manière unilatérale par l’exécutif municipal ces dernières semaines".



Bien que déjà envisagé à plusieurs reprises, ce départ intervient alors que deux des chantiers confiés à Sylvie Moutoucomorapoulé, dans le cadre de ses délégations municipales, arrivent à concrétisation avec la signature de la convention Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) en février dernier, et l’organisation de la "journée réseau" 2019 des associations de la ville, prévue le 31 août prochain. Des projets qu'elle souhaitait mener à bien, dit-elle, "avant de reprendre sa liberté politique".



Sylvie Moutoucomorapoulé continuera à siéger au conseil municipal de Saint-André, "dans une démarche constructive", correspondant "pleinement à sa vision de la politique". Elle assure que lorsque les projets discutés iront dans le sens des Saint-Andréens, elle les votera et dans le cas contraire, s'y opposera. Malgré son départ de la majorité municipale, Sylvie Moutoucomorapoulé entend continuer à toujours "être utile aux Saint-Andréennes et Saint-Andréens".



"Dans la continuité des rencontres initiées depuis le début de l’année avec des habitants de tous les quartiers de Saint-André", Sylvie Moutoucomorapoulé entend rester "disponible" pour continuer à "écouter les attentes de la population saint-andréenne pour mieux cerner leurs besoins et envisager des solutions susceptibles d’améliorer leur quotidien", notamment sur des sujets jugés comme "prioritaires" . Parmi eux: "le manque de sécurité, la dégradation du cadre de vie, le manque d’animation et de vie culturelle, la recrudescence de l’habitat insalubre ou encore le faible dynamisme du tissu économique saint-andréen".