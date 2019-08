St-André : Enquête sur les marchés de communication de la mandature Fruteau

Le 02/08/2019 | Par N.P | Lu 327

La plainte déposée par Jean-Paul Virapoullé a débouché sur une enquête ouverte par le parquet de Saint-Denis. Hier après-midi, le procureur de la République, Eric Tuffery, et trois policiers de la brigade financière se sont rendus à la mairie de Saint-André, informent Le Quotidien et le Journal de l'Ile. Des documents ont été saisis.



L’enquête préliminaire concerne les marchés de communication passés entre la mairie et la société Graphica entre 2011 et 2013. Au moment des faits, Eric Fruteau tenait les rênes de la mairie et Joé Bédier était le président de la commission d’appel d’offres.



L’ex-édile avait été rendu inéligible durant un an par le Conseil constitutionnel après avoir fait imprimer un bilan de mi-mandat par la mairie durant les élections législatives de juin 2012. Jean-Paul Virapoullé avait alors porté plainte. En examinant les marchés passés, des pratiques dites de "saucissonnage" - pratique qui consiste à scinder les marchés publics en plusieurs petits lots - ont notamment été découvertes. Au total, 600.000 euros de marchés passés avec la société Graphica paraissent douteux.



Des auditions de l’ensemble des acteurs de ce dossier sont prévues.