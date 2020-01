St-André: Le SDIS rend hommage à l'adjudant Jessy Eve, décédé en service l'an dernier

Le 28/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 352

Cela fait un an que l'adjudant Jessy Eve est décédé en service. Le pompier de 51 ans ans a perdu la vie sur la quatre-voies alors qu'il sécurisait un accident, laissant une femme et trois enfants derrière lui.Une cérémonie d'hommage s'est tenue ce lundi, en présence de la famille, à la caserne de Saint-André. À cette occasion, le centre de secours de l'Est change de nom pour prendre celui du défunt, et devenir ainsi le "Centre d’Incendie et de Secours Jessy Eve". Une proposition de ses collègues pour honorer sa mémoire.