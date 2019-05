St-André: Un jeune majeur attaque ses parents à coups de barre de fer

Le 19/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 575

Mais que s'est-il passé dans la tête de ce jeune homme de 19 ans dans la soirée de vendredi à samedi?



Vraisemblablement alcoolisé, et suite à un désaccord familial arrivé un peu plus tôt dans l'après-midi, le jeune majeur s'en est pris à sa mère et son beau-père à l'aide d'une barre de fer.



Les deux victimes s'en sortent sans trop de dégâts. L'une d'entre eux a cependant de légères blessures au niveau de la tête.



Connu des services de police, le jeune saint-andréen était encore en garde à vue ce samedi soir. Il pourrait être jugé en comparution immédiate dès ce lundi.