St-André : Une banderole d'Éric Fruteau taguée à sa permanence

Le 05/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 251

Une plainte a été déposée ce jeudi suite à la dégradation d'une banderole installée sur la façade de la permanence d’Eric Fruteau à Saint-André.



"La bâche située sur le local de permanence de campagne de la liste conduite par Eric Fruteau vient d’être détériorée. Toute l’équipe s’indigne de ces méthodes d’un autre temps et continue d’affirmer ses valeurs pour l’intérêt général à Saint-André", indique l'équipe dans un communiqué.



Et d'ajouter : "Alors que cette liste prône la transparence, le respect et la non-violence, cette agression augure mal du déroulement citoyen de cette campagne". Pour l'équipe, "cet acte de vandalisme, digne des plus bas coups d’une période que l’on croyait révolue, prouve qu’à Saint-André les arguments politiques peuvent encore venir du caniveau".