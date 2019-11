St-André: Une nouvelle tentative d'enlèvement avec une fourgonnette blanche

Le 30/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 2660

Jeudi après-midi, alors qu'elle quitte le collège Terrain Fayard à Saint-André, une élève de 12 ans déclare s'être fait aborder par deux hommes de type créole.



Selon elle, l'un d'entre eux aurait tenté de la prendre par la main. Mais la jeune fille ne se laisse pas faire et lui donne un coup de pied. Malgré son 1,80m, l'homme l'a relâchée.



La collégienne a pris la fuite. Les deux suspects n'ont pas traîné non plus pour prendre la poudre d'escampette aux abords d'un fourgon blanc garé à deux pas.



Une fois rentrée au domicile familial, elle raconte ce qu'il vient de se passer à sa mère, qui décide de l'emmener au commissariat porter plainte. Les hommes en question sont toujours vivement recherchés.



Cette affaire n'est pas la première ce mois-ci. Cinq autres plaintes ont été déposées pour tentative d'enlèvement sur l'ensemble de l'île. Toutes concernent des jeunes filles et des véhicules de type camionnette blanche.