St-André : Voiture et tracteur abandonnés

Le 17/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 48

Un terrain du quartier Bras-des-Chevrettes est victime de dépôts sauvages.

Trop c’est trop ! Cette habitante du quartier n’en peut plus du terrain abandonné qui jouxte sa propriété. Selon elle, celui-ci est le théâtre de dépôts sauvages incessants. Sur les photos, on peut y voir notamment une voiture et un tracteur laissés à l’abandon.



Ces carcasses attirent des rats et d’autres animaux errants, en plus d’être un nid à moustiques, selon elle. Une situation d’autant plus difficile à vivre que Julia est porteuse de handicap. Elle espère donc que la commune intervienne pour nettoyer le site.