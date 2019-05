St-Benoît: 4 permis de conduire retirés par les gendarmes en 4 heures

Le 24/05/2019 | Par N.P | Lu 223

10 infractions graves constatées en quatre heures par les gendarmes. Les motocyclistes de la BMO de Saint-Benoît ont mené une opération de sécurité mercredi entre 18H et 22H sur le secteur Rivière des Roches.



Parmi les contrevenants, quatre automobilistes ont ainsi été contrôlés positifs aux produits stupéfiants et un à l'alcool avec un taux de 0.67 mgl. Leur permis de conduire leur a immédiatement été retiré. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice prochainement, avec en prime une perte de six points.



Deux défauts de permis de conduire et deux d'assurance dont un conducteur en récidive ont été également relevés par les motards, ainsi qu'un non-port de la ceinture.



"Un bilan édifiant" , pour l'EDSR, engagé dans la lutte contre l'insécurité sur les routes réunionnaises.